В Україні вже створено майже 900 ОТГ

Станом на 10 травня в Україні вже створено майже 900 об’єднаних територіальних громад. З них в 66 територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори 30 червня, ще 25 очікують на рішення ЦВК. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

«Процес об’єднання громад рухається. Вже 33 міста обласного значення приєднують до себе громади. П’ятірка регіонів-лідерів у реалізації завдань децентралізації залишається незмінною. Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька області продовжують очолювати рейтинг областей щодо формування спроможних громад», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що 2019 рік буде ключовим в об’єднаних обласних міст. Він також зосередив увагу на тих районах, де досі не створено жодної ОТГ. І таких на сьогодні налічується 94. «Не всі однаково розуміють принцип добровільності при об’єднанні громад. Для когось він означає можливість уникнути реформи і це помилково. В 2020 році чергові місцеві вибори мають відбутися на новій територіальній основі громад і вони відбудуться», –наголосив Зубко.

Віце-прем’єр-міністр розраховує, що цього тижня парламент прийме ключовий закон №8051 «Про засади адміністративно-територіального устрою України», який законодавчо ліквідовує дублювання повноважень районної ради і РДА із органами місцевого самоврядування ОТГ, прибере надмірні витрати на утримання апарату РДА, підвищить якість надання послуг за рахунок збільшення фінансування бюджетів органів місцевого самоврядування в частині створення госпітальних округів, нового освітнього простору тощо.

«Сьогодні в Україні створені всі необхідні умови для подальшої успішної децентралізації. Але, щоб реформа стала дійсно безповоротною, нам потрібно остаточно закріпити зміни у Конституції щодо децентралізації», – наголосив Геннадій Зубко.