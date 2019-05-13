22 травня у Львові відбудеться одинадцятий «День кельнера». Відтак, усіх охочих закликають до участі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

За словами організаторів, мета заходу «День кельнера» — це підвищення престижу професії офіціантів та спонукання молоді до навчання цій професії.

Гасло цьогорічного заходу: «Подаруй кельнеру квітку!».

Зокрема, 22 травня на кращих кельнерів чекає урочисте відзначення, лотерея подарунків серед яких, супер приз — подарунковий сертифікат для переможця (із супроводжуючою особою) на одноденні екскурсії Львовом та Західною Україною від туристичної фірми «Андреоллі-тур», стилізована вечірка «Lviv Кelner Party» у «Opera underground», організаторами якої є Холдинг емоцій «!FEST», Restaron, Kumpel’ Grоup та багато інших сюрпризів.

Усі зацікавлені можуть подавати заявки на відзначення кращих кельнерів