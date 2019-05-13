У Львові для людей з інвалідністю проведуть фестиваль талантів

У середу, 15 травня, о 15.00 год. у приміщенні «Молодо-Зелено», що на вул. Джерельній, 20 у Львові, для дітей та молоді з інвалідністю проведуть фестиваль талантів «Повір у себе, і у тебе повірять інші». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Завдяки цьому фестивалю, хочемо сприяти у формуванні світогляду та відчутті прекрасного в дітей та молоді з інвалідністю, мотивувати учасників до віри у власні сили, допомагати їм з інтеграцією в суспільство, а також, завдяки активній соціальній діяльності, привертати увагу громадськості до проблем дітей та молоді з інвалідністю», — повідомили у Львівському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Під час фестивалю відбудеться концерт талантів: діти виступатимуть з творчими номерами, юні художники представлятимуть власні роботи, а гості заходу матимуть змогу отримати багато позитивних емоцій. Окрім того, кожен учасник отримає цікавий та оригінальний подарунок і подяку за участь у фестивалі. На всіх гостей свята очікує частування смаколиками, перегляд наукового шоу з хімічними експериментами, твістинг-шоу з повітряних кульок, аквагрим та миттєві знімки із фотобоксу.

До фестивалю залучають дітей, віком від 4 до 18 років.

Контактна особа для ЗМІ: Людмила Зелінка, тел.: 0960743401.