Сьогодні у Львові синоптики прогнозують грози

Сьогодні, 13 травня, по території Львівської області та місту Львову вдень— грози, подекуди град. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

«Вдень можливий місцями короткочасний дощ, грози, град. В нічні та ранкові години видимість погіршить туман. Вітер північної-східної чверті, слабкий. Температура повітря вночі 6-11º, вдень 15-20º тепла», – мовиться у повідомленні Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Львів’янам нагадують, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

«Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

Як відомо, на Львівщині блискавка влучила у подружню пару. Літній чоловік загинув чоловік, а його дружина із важкими ушкодженнями була госпіталізована до реанімації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що удар блискавки вбив у Львові двох людей. Не виключено, що смертельну блискавку у Львові спровокував мобільний телефон.

Як не стати жертвою блискавки читайте тут.