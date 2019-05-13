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Серійним грабіжникам із Миколаєва «світить» до 6 років тюрми

Наталя Дуляба

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Суд помістив під варту трьох неодноразово судимих чоловіків, які 7 травня цього року пограбували декілька магазинів у Миколаєві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що зловмисники протягом одного дня зуміли пограбувати кілька магазинів, серед них – крамниця дитячих товарів. Із закладів торгівлі вони поцупили електроінструменти, комплектуючі до ґаджетів, парфумерію тощо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185, ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (крадіжка вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб та грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Наступного дня після затримання суд обрав лиходіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. За вчинене їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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