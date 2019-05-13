Правоохоронці затримали зловмисників, які за добу пограбували чотири магазини

Поліцейські затримали зловмисників із Нового Роздолу, які протягом дня скоїли чотири грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Миколаївське відділення поліції 7 травня надійшло повідомлення про те, що невідомі особи, перебуваючи у магазині, розташованому на вулиці Шептицького, заволоділи товаром, зокрема дитячими іграшками та іншими речами.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні раніше судимі мешканці міста Новий Розділ віком 25-34 роки. Також було з’ясовано, що цього ж дня зловмисники пограбували ще три магазини, заволодівши алкоголем та продуктами харчування.

Їх правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України і за рішенням суду взяли під варту.

Також зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.