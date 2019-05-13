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Незрячі львів'яни вирушили у мандрівку Вінниччиною

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 13 травня, 25 львів’ян із вадами зору вирушили у 5-денну мандрівку Вінниччиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Мандрівка триватиме упродовж 13-17 травня. За цей час львів’яни відвідають скельний монастир у Лядові, Вовче лігво поблизу Вінниці, пам’ятки Тульчина і Шаргорода, монастир у Браїлові, замок у Меджибожі і костел у Литичеві, музей-садибу Миколи Пирогова і краєзнавчий музей Вінниччини та інші видатні місця.

До слова,  за останні три роки це вже п’ята багатоденна екскурсійна автомандрівка по Україні для осіб з порушенням зору.

Мандрівка триває в рамках реалізації заходу «Мандрівна планета», ініційованого ГО «Фонд реабілітації незрячих», за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради.

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