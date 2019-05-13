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На вулиці Стуса трамвай збив 18-річну львів’янку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 травня, близько 12.50 на вулиці Стуса трамвай №4 збив 18-річну львів’янку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дівчину з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, діагноз уточнюється. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

«За попередніми ознаками та свідченнями очевидців, пішохід намагалась перебігти через пішохідний перехід на протилежну сторону, однак трамвай, що якраз від’їздив від зупинки, був уже надто близько. Як наслідок, трапилось зіткнення. Швидка допомога, що прибула на місце ДТП, доправила потерпілу до 8-ї клінічної лікарні. На місці події працювала поліція та служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Причину, усі обставини та винуватця ДТП встановить слідство», — цитує прес-служба міськради Львова речника ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За інформацією 8-ї міської клінічної лікарні, дівчину після огляду було відпущено додому.

Фото: Ігоря Зінкевича

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