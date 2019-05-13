На Львівщині юнак на BMW врізався у дерево. Є травмовані

Вчора, 12 травня, на дорозі Львів – Самбір – Ужгород у селі Бачина Старосамбірського району сталась ДТП, у якій постраждали четверо молодиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, після чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.
Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів BMW – мешканців Самбірського району та Самбора віком 17 та 19 років. Після надання медичної допомоги всіх їх відпустили додому.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Наталя Дуляба