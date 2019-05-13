На Львівщині юнак на BMW врізався у дерево. Є травмовані

Вчора, 12 травня, на дорозі Львів – Самбір – Ужгород у селі Бачина Старосамбірського району сталась ДТП, у якій постраждали четверо молодиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, після чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.

Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів BMW – мешканців Самбірського району та Самбора віком 17 та 19 років. Після надання медичної допомоги всіх їх відпустили додому.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.