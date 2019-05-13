На Левандівці та Рясному упродовж двох тижнів триватимуть гідравлічні випробування

Відсьогодні, 13 травня, у мікрорайонах Левандівка та Рясне розпочинається гідравліка теплових мереж. Відтак, упродовж двох тижнів буде припинено постачання гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Отож, у зв’язку з гідравлічними випробуваннями упродовж 13-27 травня буде призупинено подачу гарячої води у будинки за адресами:

— від котельні на вул. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100, вул. Суботівська, 2);

— від котельні на вул. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21; вул. Широка, 29, 75, 77; вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Ангарна, 18; вул. Планерна, 12; вул. Доробок, 48; вул. Сластіона, 58; вул. Низинна, 52, 60);

— від котельні на вул. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а; вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68; вул. Сірка, 2, 25; вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12; вул. Низинна, 2, 4, 5; вул. Мундяка, 8; вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6);

— від котельні на вул. Шевченка, 362а (вул. Шевченка, 318−416; вул. Річицька, 9);

— від котельні на вул. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11, 13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);

— від котельні на вул. Величковського, 1 (усі будинки на вул. Величковського).

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня, у Львові розпочалися гідравлічні випробування. Відтак, мешканцям 1 300 будинків майже на місяць вимкнули гарячу воду.