Мешканець Жидачівщини викрав у пенсіонерки 30 тисяч

У Жидачівське відділення поліції звернулася 83-річна мешканка одного зі сіл району і повідомила, що 12-13 березня невідомі особи, проникнувши через вікно, викрали з її будинку 30 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 36-річний односельчанин потерпілої. Як з’ясувалося, чоловік зайшов у гості до пенсіонерки та, скориставшись її відсутністю, викрав гроші, які знаходилися в одній із кімнат.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.