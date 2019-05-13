ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Жидачівщини викрав у пенсіонерки 30 тисяч

Наталя Дуляба

|

У Жидачівське відділення поліції звернулася 83-річна мешканка одного зі сіл району і повідомила, що 12-13 березня невідомі особи, проникнувши через вікно, викрали з її будинку 30 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 36-річний односельчанин потерпілої. Як з’ясувалося, чоловік зайшов у гості до пенсіонерки та, скориставшись її відсутністю, викрав гроші, які знаходилися в одній із кімнат.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...