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Львів’ян запрошують на театральну комедію «Жінка над нами»

Андрій Котенський

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Сьогодні у Львові представлять прем’єру комедії «Жінка над нами» за участю зірок українського театру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Головні ролі у виставі виконують Лілія Ребрик, народний артист України Лесь Задніпровський і заслужений артист України Костянтин Костишин.

«Улюблені та відомі на всю країну актори, пов’язані не тільки з театром, але й з кінематографом – запросять вас поринути у яскраву атмосферу сучасної п’єси. «Жінка над нами» – це італійські пристрасті, непередбачувані повороти сюжету, інтриги, неперевершена гра акторів та, звісно ж, сміх до сліз. Завдяки круто закрученому сюжету цю комедію глядачі дивляться на одному диханні», – зазначають організатори.

Яскраву комедію «Жінка над нами» за п’єсою італійського драматурга та кіносценариста Альдо де Бенедетті поставив заслужений артист України Володимир Астахов. За сюжетом, чарівна журналістка, сеньйорита Паола (Лілія Ребрик), з першого погляду підкорює серце поважного політика, синьйора Леоне (Лесь Задніпровський). Леоне, чоловік доволі поважного віку, до нестями закоханий у молоденьку спокусницю, але не може підкорити її серце. Він укладає договір з молодим, нікому невідомим драматургом П’єтро (Костянтин Костишин) і публічно видає його літературні твори за свої.

«Фінал вистави буде по-справжньому несподіваним! Нестримні італійські пристрасті, тісно переплетені із сюжетною лінією, блискуча гра зоряного акторського складу з точним попаданням у характери героїв перенесе всіх у справжню Італію, де киплять неабиякі баталії. Комедійна постановка викличе цілий феєрверк емоцій, змушуючи сміятися від душі і співпереживати героям», – запрошують організатори.

Вистава запланована на 13 травня об 19:00, в приміщенні Національного академічного драматичного театру ім. Марії Заньковецької.

Квитки можна придбати тут bit.ly

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