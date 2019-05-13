Львів’ян закликають прийняти іноземних волонтерів у свої сім’ї

З 13 червня до 8 вересня кожна львівська родина може взяти участь у програмі молодіжної організації AIESEC – Host Family. Вона надає можливість стати приймаючою сім’єю для іноземного студента, який протягом шести тижнів братиме участь у соціальному проекті в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Участь у програмі «Приймаюча сім’я» надає можливість практики розмовної англійської, знайомства з новими культурами та створення позитивного іміджу України.

Іноземні волонтери — учасники міжнародних волонтерських стажувань Global Volunteer, які працюють у сфері соціальних проектів. Вони — активні, небайдужі, люблять саморозвиток і подорожі, а головне — кожен з них вірить, що може зробити світ кращим.

Цього року для участі у літніх проектах до Львова завітають близько 200 волонтерів з різних куточків світу: Єгипет, Індія, Туніс, Туреччина, Литва, Чехія, Італія, Марокко, Китай, Бахрейн, Азербайджан та інші.

Серед основних вимог до приймаючої сім’ї — базовий рівень англійської мови та можливість надати вільне спальне місце для волонтера.

Усі бажаючі повинні заповнити реєстраційну форму (http://aiesec.ua/host-family/#form%20GH), пройти співбесіду та підписати договір. Участь в програмі — безкоштовна.

Контактна особа: Мар’яна Николишин (+380964690961), maryanka.nykolyshyn@aiesec.net

Довідка

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, що прагне досягнути миру та розвинути людський потенціал. Ми пропонуємо молоді розвиток лідерських якостей через практичний міжнародний досвід у вигляді волонтерських та професійних стажувань.