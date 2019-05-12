З понеділка на вулицях Львова запрацює система спостереження TruCAM

Із понеділка патрульна поліція України буде використовувати 100 приладів TruCAM на дорогах країни. Відразу чотири прилади вимірювання швидкості запрацюють у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС України.

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, із понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.

«До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 – на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості», – наголосив він.

Також була опудбікована карта, з нанесенням ділянок використання приладів.

У місцях вимірювання мають стояти попереджувальні знаки та службовий автомобіль поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками.

«Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета – не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість. Залишається тільки одне – пильнувати за знаками і не порушувати… І пам’ятати: «Швидкість – вбиває», – сказав Олексій Білошицький.

Для тих, кому такого наполегливого попередження виявляється не достатньо, авжеж, загрожує відповідальність – штраф 255 грн. (перевищення понад 20км/год) або 510 грн. (перевищення понад 50км/год).

Як уточнили Львівському порталу у патрульній поліції Львова, на вулицях нашого міста використовуватимуть чотири системи TruCAM. За швидкістю водіїв спостерігатимуть на вулиці Городоцькій, Шевченка, Княгині Ольги та проспекті Чорновола.

Прилади активно тестують і до середи, 15 травня, очікується їхнє повноцінне застосування на вулицях Львова.