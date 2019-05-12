У Львові затримали чоловіка, який стріляв на весіллі

У Львові група реагування поліції охорони затримала дебошира, який розпивав спиртні напої на лавці, біля ресторану де справляли весілля та почав стріляти з пістолета. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.

За даними правоохоронців, вчора близько 17.00 на телефон «102» надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомий розпиває алкогольні напої на лавці біля ресторану де справляють весілля та почав стріляти з пістолета. На місце було скеровано групу реагування Управління поліції охорони у Львівській області, яка затримала неадекватного зловмисника.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області.