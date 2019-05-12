У Львові триває Міжнародний фестиваль «Флюгери Львова»

У дворику Ратуші триває XVII Міжнародний фестиваль «Флюгери Львова». Захід уже сімнадцять років поспіль розпочинає сезон фестивалів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

2019-й для культового фестивалю — особливий рік, адже відбудеться перезапуск Флюгерів. Джаз, електронна музика, хіп-хоп, інді, драм’н’бейс, фольк, неокласика, пост-панк — лунають цьогоріч у програмі фестивалю.

«Історія Флюгерів Львова почалася майже двадцять років тому, як проект, який демонструє мультикультуральність Львова, що була мало помітна у культурі в 2000-х. У певний момент почало здаватися, що ми втрачаємо місто. Тоді ми придумали Прокидання, „поки туристи ще сплять, ми вже бавимся“. Час стрімко змінився, та не зміниться у цьому фестивалі те, що це для львів’ян, як для основних гравців на сцені та біля неї. Наче Свята вечеря — є в першу чергу родина, хоча гості теж приходять, але не впливають на страви, та те, що на столі. Цього року вперше за все, що буде на сцені, несе відповідальність молодше покоління — культурна агенція Лінія втечі», — засновник події розповідає Маркіян Іващишин,.

«Цього року Флюгери Львова отримали нові напрямки. Організатори спробували зібрати на території дворику Ратуші різні культуроформуючі середовища міста. У програму додали презентацію електронних артистів міста, які займаються нічною музичною культурою, знаною далеко за межами Львова», — додає організаторка події Ляна Мицько.

До речі, сцена та формат фестивалю мають цілком оновлений вигляд.