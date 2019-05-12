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У Львові організовують фестиваль талантів для дітей та молоді з інвалідністю

Андрій Котенський

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Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовує фестиваль талантів «Повір у себе, і у тебе повірять інші». До участі запросили дітей та молодь з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Завдяки цьому фестивалю хочемо сприяти у формуванні світогляду та відчутті прекрасного в дітей та молоді з інвалідністю, мотивувати учасників до віри у власні сили, допомагати їм з інтеграцією в суспільство, а також, завдяки активній соціальній діяльності, привертати увагу громадськості до проблем дітей та молоді з інвалідністю», — повідомили у Львівському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Під час заходу відбудеться концерт талантів: діти виступатимуть з творчими номерами, юні художники представлятимуть власні роботи, а гості заходу матимуть змогу отримати багато позитивних емоцій.

Фестиваль відбудеться 15 травня о 15.00 год. у приміщенні «Молодо-Зелено» (вул. Джерельна, 20).

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