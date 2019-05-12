У Львові горіла багатоповерхівка

Вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки на вулиці Величковського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, до Служби порятунку «101» учора надійшло повідомлення про пожежу на вул. Величковського. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 31-ої державної пожежно-рятувальної частини Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, з вікна квартири, де виникла пожежа, вибивалися язики полум’я.

Сходова клітка швидко наповнилась токсичними продуктами згорання, через що мешканці вищих поверхів не могли самостійно покинути свої помешкання. За допомогою рятувальних пристроїв вогнеборці провели евакуацію мешканців будинку. Трьох осіб вивели на свіже повітря. О 17:22 пожежу повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

Цього ж дня надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вулиці Храпая. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Під час пожежі із квартири було врятовано трьох осіб.