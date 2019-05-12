У готелях та торгових центрах Львова шукали вибухівку

У Львові перевіряли інформацію про замінування п’яти готелів та двох торгових центрів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, 11 травня, близько 09:55, на електронну скриньку ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування п’яти готелів міста Львова: «Цісар» ( вул. Городоцька, 65), «Львів» (пр.Чорновола, 7), «Дністер» ( вул. Матейка, 6), «Євро – Готель» ( вул. Тершаковців, 6а), «Таурус» ( пл. Князя Святослава, 5).

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

У закладах ймовірного замінування з 10:00 год. до 13:35 год. працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Вибухові пристрої не виявлено.

Водночас близько 10:44 на електронну скриньку правоохоронців надійшло повідомлення про замінування двох торгових центрів: «Скриня» – вул. Городоцька, 179, та «Кінг Крос Леополіс» – вул. Стрийська, 30, Пустомитівського району.

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова.

О 13:50 год. обстеження було завершено. Вибухові пристрої не виявлено.

Проводяться заходи по встановленню осіб, які надала неправдиве повідомлення.