У готелях та торгових центрах Львова шукали вибухівку

У Львові перевіряли інформацію про замінування п’яти готелів та двох торгових центрів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.
За даними відомства, 11 травня, близько 09:55, на електронну скриньку ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування п’яти готелів міста Львова: «Цісар» ( вул. Городоцька, 65), «Львів» (пр.Чорновола, 7), «Дністер» ( вул. Матейка, 6), «Євро – Готель» ( вул. Тершаковців, 6а), «Таурус» ( пл. Князя Святослава, 5).
Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
У закладах ймовірного замінування з 10:00 год. до 13:35 год. працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Вибухові пристрої не виявлено.
Водночас близько 10:44 на електронну скриньку правоохоронців надійшло повідомлення про замінування двох торгових центрів: «Скриня» – вул. Городоцька, 179, та «Кінг Крос Леополіс» – вул. Стрийська, 30, Пустомитівського району.
Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова.
О 13:50 год. обстеження було завершено. Вибухові пристрої не виявлено.
Проводяться заходи по встановленню осіб, які надала неправдиве повідомлення.
Андрій Котенський