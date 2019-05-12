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Львів прийняв «Відкритий Кубок Львова з мотокросу»

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Сьогодні на трасі для мотокросу «Майорівка» (вул. Медової Печери) триває «Відкритий Кубок Львова з мотокросу». Напередодні, 11 травня, відбулись тренувальні заїзди.

 

У ці хвилини триває активна фаза фінальних заїздів. На 18.00 заплановане нагородження переможців.

«Відкритий Кубок Львова» з мотокросу, що відбувся на легендарній трасі «Майорівка» минулого року, став топ-подією спортивного Львова 2019 року. Престижні міжнародні змагання зібрали не тільки зірковий склад учасників, а й багатотисячну глядацьку аудиторію. Для львів’ян та гостей міста це було щось більше, ніж справжній заряд адреналіну. Враховуючи цьогорічне фінансування та минулорічний досвід організаторів, ця подія вийшла на якісно новий рівень. Відкритий Кубок Львова з мотокросу стане наймасовішим у Львові та найкращим в Україні серед змагань такого типу», — зазначилив управлінні молоді та спорту.

Організатор заходу — ГО «Мотоклуб «Зазір’я».

Раніше Львівський портал опублікував статтю: Реквієм за спідвеєм: від тріумфу до поступового занепаду.

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