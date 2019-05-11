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Жителі Шегинь «здали» двох турків, які прямували до ЄС

Андрій Котенський

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На українсько-польському кордоні прикордонники відділу «Шегині» затримали двох громадян Туреччини, які прямували до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, чоловіків, які мали на меті обійти пункт пропуск та незаконно дістатися сусідньої Польщі, помітили жителі села Шегині та зателефонували правоохоронцям. Групі реагування прикордонників вдалося наздогнати «мандрівників» за сто метрів від кордону. Затриманими виявилися громадяни Туреччини, 1985 та 1996 років народження, що прибули до України кілька тижнів тому авіасполученням.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України вчиненої групою осіб, а також щодо примусового повернення іноземців до країни походження прийматиме суд.

Також в пункті пропуску «Шегині» правоохоронці зафіксували чергову спробу підкупити прикордонника. Хабар у розмірі 50 євро пропонував наш 36-річний співвітчизник з Чернівецької області, який прямував  до Польщі рейсовим автобусом. Стосовно чоловіка в базі даних прикордонників було доручення уповноважених державних органів в обмеженні його у виїзді за кордон.

Чоловіка прикордонники до Польщі не пропустили, детально зафіксували його неправомірні дії та викликали співробітників Нацполіції України.

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