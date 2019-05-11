Військові США та Литви допомагають дитячому будинку у Краківці

На Львівщині іноземні військовослужбовці надали чергову допомогу підшефному дитячому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі МО України (м.Львів).

«До Краківецького навчально-реабілітаційного центру І-ІІ ступеню, що на Львівщині, відбувся черговий візит іноземних військовослужбовців, які беруть участь у Міжнародній тренувальній місії JMTG-U з підготовки українських армійських підрозділів. Цього разу ініціатива благочинної акції належала литовцям та їхнім побратимам із Національної гвардії США зі штату Теннессі», – йдеться у повідомленні.

Зі слів директора навчально-реабілітаційного закладу Наталії Франків, іноземні гості місяць тому допомагали реабілітаційно-навчальному закладу у створенні контактної мініферми із свійськими тваринами. Цього разу військові з батальйону імені князя Вайдотеса бригади «Залізних Вовків» литовської армії встановили дзеркало в залі для занять ритмікою, а на футбольному полі нові ворота.

Окрім цього американські і литовські військовослужбовці разом з капеланом Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отцем Святославом Юрківим передали дітлахам чимало інших корисних речей, іграшок та смачних подарунків.

Також військові присвятили кілька годин вихованцям: пограли у футбол та інші захоплюючі ігри.