ОСТАННІ НОВИНИ

Військові США та Литви допомагають дитячому будинку у Краківці

Андрій Котенський

|

На Львівщині іноземні військовослужбовці надали чергову допомогу підшефному дитячому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі МО України (м.Львів).

 

«До Краківецького навчально-реабілітаційного центру І-ІІ ступеню, що на Львівщині, відбувся черговий візит іноземних військовослужбовців, які беруть участь у Міжнародній тренувальній місії JMTG-U з підготовки українських армійських підрозділів. Цього разу ініціатива благочинної акції належала литовцям та їхнім побратимам із Національної гвардії США зі штату Теннессі», – йдеться у повідомленні.

Зі слів директора навчально-реабілітаційного закладу Наталії Франків, іноземні гості місяць тому допомагали реабілітаційно-навчальному закладу у створенні контактної мініферми із свійськими тваринами. Цього разу військові з батальйону імені князя Вайдотеса бригади «Залізних Вовків» литовської армії встановили дзеркало в залі для занять ритмікою, а на футбольному полі нові ворота.

Окрім цього американські і литовські військовослужбовці разом з капеланом Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отцем Святославом Юрківим передали дітлахам чимало інших корисних речей, іграшок та смачних подарунків.

Також військові присвятили кілька годин вихованцям: пограли у футбол та інші захоплюючі ігри.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...