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У Львові затримали наркодилера

Андрій Котенський

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У Львові затримали дилера-рецидивіста, який збував наркотики у Сихівському та Франківському районах міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 слідчими Сихівського відділу поліції, за оперативного супроводу УПН ГУ НП у Львівській області,

За даними відомства, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 34-річного львів’янина, який підозрювався у вчиненні незаконного придбання, а також незаконного збуту наркотичних засобів, (вчинений повторно).

Органом досудового розслідування задокументовано три епізоди незаконного збуту наркотичного засобу у вигляді таблеток на території Сихівського та Франківського районів Львова.

Окрім цього, в ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка також було виявлено екстракт канабісу, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів.

Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Сихівського районного суду м.Львова.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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