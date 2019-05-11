У Львові відбувся поєдинок між капеланами та прикордонниками

У Львові вперше відбувся футбольний поєдинок між капеланами та прикордонниками. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

Товариський матч з міні-футболу між капеланами Львівської архиєпархії УГКЦ та прикордонниками відбувся на базі Львівської духовної семінарії святого Духа.

Попри динамічну, безкомпромісну гру, команди довгий час не могли відкрити рахунок. Першим це вдалося нападнику прикордонників. До кінця першого тайму у ворота капеланів влетіло аж три м’ячі, і два у бік прикордонників.

Другий тайм капелани активніше атакувати. Інтрига матчу зберігалася до останніх хвилин. Проте на останніх хвилинах матчу контратака військовослужбовців досягла мети і вони святкували підсумкову перемогу.