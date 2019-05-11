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У Дрогобичі затримали шахрая-грабіжника

Андрій Котенський

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Дрогобицька місцева прокуратура довела у суді вину раніше судимого 31-річного місцевого мешканця, який вчинив низку злочинів проти власності та обвинувачувався у вчиненні грабежу, шахрайства та крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Зокрема, зловмисник здійснив відкрите заволодіння чужим майном, сім крадіжок та одне заволодіння майном шляхом обману. Загальна сума збитків становила майже 22 тис грн.

Предметом злочинних дій фігуранта ставали, переважно, мобільні телефони, гроші та інші цінності.

Дрогобицький міськрайонний суд визнав лиходія винним та призначив покарання у вигляді 4 років та 1 місяця позбавлення волі.

Обвинувачений свою вину визнав та щиро розкаявся.

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