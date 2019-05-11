Окупанти продовжують атакувати позиції українських військових

За минулу добу, 10 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли з ручних протитанкових гранатометів населений пункт ТРАВНЕВЕ, створивши загрозу для життя і здоров’я цивільного населення. На щастя, жертв серед мирних мешканців вдалось уникнути.

Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села НОВОМИХАЙЛІВКА;

двічі з автоматичних станкових гранатометів – біля міста АВДІЇВКА;

двічі з гранатометів різних систем – поблизу населених пунктів ЧЕРМАЛИК і ПАВЛОПІЛЬ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем – біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – біля міста ПОПАСНА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту МАЙОРСЬК.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 09 травня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил з боку противника не зафіксовано.