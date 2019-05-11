На Яворівщині згорів будинок

У Яворівському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
За даними відомства, повідомлення про пожежу в житловому будинку в села Озерське Яворівського району надійшло сьогодні об 00.14.
Пожежу вдалося ліквідувати об 01:23 та запобігти згоранню двох сусідніх будівель.
Вогнем знищено перекриття на площі 100 кв.м.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Андрій Котенський