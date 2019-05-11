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На Яворівщині згорів будинок

Андрій Котенський

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У Яворівському районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, повідомлення про пожежу в житловому будинку в села Озерське Яворівського району надійшло сьогодні об 00.14.

Пожежу вдалося ліквідувати об 01:23 та запобігти згоранню двох сусідніх будівель.

Вогнем знищено перекриття на площі 100 кв.м.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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