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На Львівщині жінка підрізала вітчима

Андрій Котенський

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На Львівщині судять жінку, яка підрізала свого вітчима. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За даними відомства, Червоноградською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної місцевої мешканки, яка підозрювалась у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Інцидент стався під час раптового конфлікту на ґрунті особистих неприязних стосунків, коли жінка нанесла один удар ножем своєму вітчиму по шиї.

Під час досудового розслідування підозрювану посадили під домашній арешт. За вчинене жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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