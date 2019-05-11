ОСТАННІ НОВИНИ

На Бродівщині сусід сусіду спалив хату?

|

На Бродівщині поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до підпалу будинку. У пожежі ніхто не постраждав, сума збитків встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, днями в одному з сіл Бродівського району сталася пожежа. Вогнем був повністю знищений будинок, який належав 60-річному місцевому мешканцю.

Як попередньо встановили працівники поліції, до підпалу будинку причетний 47-річний односелець потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...