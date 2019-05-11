На Бродівщині сусід сусіду спалив хату?

На Бродівщині поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до підпалу будинку. У пожежі ніхто не постраждав, сума збитків встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, днями в одному з сіл Бродівського району сталася пожежа. Вогнем був повністю знищений будинок, який належав 60-річному місцевому мешканцю.

Як попередньо встановили працівники поліції, до підпалу будинку причетний 47-річний односелець потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.