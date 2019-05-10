Завтра вулицями Львова пройде масовий забіг: де обмежуватимуть рух

У суботу, 11 травня, Львів приймає перший в Україні міський ультра-трейл — Lviv Ultra-Trail: змагання з бігу на 73 км. З огляду на це у місті ситуативно перекриватимуть рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Змагання є унікальними, оскільки лише близько 20 міст в світі приймають подібні змагання, а також це найдовша дистанція, яка буде проводитись в місті. Вже наступного року організатори обіцяють рекордні 123 км — Львів може стати першим містом в Європі, яке буде приймати трейл у форматі Ultra XL (більше 100 км).

Lviv Ultra-Trail — це перший трейл поза межами гір в Україні, який дозволяє учасникам взяти участь в Ultra-Trail du Mont Blanc (престижні змагання, які мають статус неофіційного чемпіонату світу).

В забізі братимуть участь більше 300 спортсменів з різних куточків країни, в тому числі іноземці з більше, ніж 12 країн.

Змагання пройдуть в місті, в паркових зонах. Старт та фініш відбудеться на площі Ринок. Всі спортсмени матимуть можливість побачити панораму міста з Високого замку, відчути національний колорит Шевченківського гаю, насолодитись чистим повітрям Великого лісу та побачити цікаві нетуристисні куточки стародавнього міста.

Атлети матимуть можливість пробігти одну з чотирьох дистанцій на вибір — 9 км, 23 км, 42 км і найдовшу 73 км. Всі маршрути сертифіковані ITRA (Міжнародна асоціація трейлранінгу) і отримали відповідні бали.

Після завершення змагань на всіх учасників чекає експрес-реабілітація у вигляді масажу від центру фізичної реабілітації Innovo, крафтове пиво Pravda Beer Theatre, медалі, футболки, а на переможців – призи.

Ще однією родзинкою змагань є те, що організатори мінімізували перекриття вулиць і воно здійснюється ситуативно протягом короткого часу, що не створить перешкод у русі. Організатори рекомендують водіям планувати завчасно своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.

У день проведення масового забігу у місті буде ситуативно обмежено рух на таких вулицях:

-вул. Руська, Винниченка, Замкова – 7:00—7:15 та 9:00—9:15 год в режимі руху колони

-вул. Опришківська (кінець вул. Кривоноса) — 7:05—9:25 год в режимі перетину вулиці

-вул. Глинянський Тракт (перетин з вул. Над Джерелом/Укр-петроль) — 7:30—21:10 год в режимі перетину вулиці

-вул. Лисенка (перетин з вул. Короленка) — 8:20—21:55 год в режимі перетину вулиці.

Організатори забігу запрошують 11 травня мешканців та гостей Львова до «Стартового містечка» на пл. Ринок, щоб привітати фінішерів з різних куточків України та гостей зі Сполучених Штатів Америки, Франції, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Білорусі. Долучитися до великого бігового свята може кожен охочий.