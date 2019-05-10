У Львові ще 68 бійців АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Сьогодні, 10 травня, виконавчий комітет міськради Львова затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 68 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 6,8 млн гривень.

«Цю одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань місто надає вже четвертий рік поспіль. Якщо врахувати цих 68 людей, то таку допомогу отримали вже 2 353 учасники бойових дій», – розповів начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

Учасники АТО, які отримають по 100 тисяч гривень:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Блакита Тарас Володимирович Гирик Владислав Олександрович Гресик Олександр Вікторович Зімнов Сергій Віталійович Кінаш Володимир Андрійович Крижевич Вадим Олександрович Лупак Ігор Михайлович Пасемко Роман Васильович Сулковський Дмитро Володимирович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Касюхнич Ярослав Миколайович Ковтик Павло Володимирович Крилошанський Тарас Адамович Ліске Олексій Миколайович Подоляк Віталій Ігорович Руснак Сергій Євгенович Сівіцький Олександр Валентинович Сікора Павло Володимирович Тарівердієв Емін Емінович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Алєксєєв Олександр Михайлович Бабков Олександр Миколайович Васюхін Святослав Сергійович Галаджун Ростислав Миронович Гнатишак Михайло Іванович Золов Сергій Валерійович Копитчак Валерій Валерійович Кулик Тарас Михайлович Лапичак Василь Омелянович Лоїш Андрій Іванович Серівка Василь Ярославович Смага Андрій Михайлович Тіхоміров Віктор Петрович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Василишин Володимир Михайлович Дідушко Віктор Андрійович Залужець Володимир Васильович Ільків Ярослав Зеновійович Коць Роман Степанович Лініцький Володимир Васильович Марців Василь Васильович Рясний Ігор Васильович Тищенко Віталій Миколайович Чопко Микола Васильович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Бабюк Сергій Павлович Бережняк Ілля Анатолійович Ваврин Андрій Васильович Гураль Віталій Степанович Дмитрук Дмитро Сергійович Жук Олександр Григорович Капиця Ігор Володимирович Кінаш Андрій Іванович Когут Іван Іванович Нечипорук Володимир Іванович Семків Андрій Теодорович Степаненко Станіслав Сергійович Швець Олег Олександрович Шешурак Андрій Дмитрович Юдін Максим Олександрович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН