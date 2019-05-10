Нацгвардійцю зі Львова, який підірвався на фугасі, присвоїли звання «Герой України»

Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику Нацгвардії Андрію Соколенку. Про це йдеться в указі Президента від 9 травня.

Звання «Герой України» львів’янин Андрій Соколенко отримав за «виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Як зазначили Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацгвардії України, полковник Андрій Соколенко був заступником командира бригади. В зоні АТО був із перших днів, у травні 2015 року разом із волонтерами підірвався на фугасі в районі Троїцького, що на Луганщині.

«Знав про всі потреби військовослужбовців, прораховував усе наперед, забезпечував усім необхідним. Полковник Соколенко з початку проведення антитерористичної операції постійно знаходився зі своїм особовим складом на сході країни. У той ранок 17 травня 2015 року полковник Соколенко та волонтери везли допомогу бійцям», – наголосили у Нацгвардії.

Поховали Андрія Соколенка на Личаківському кладовищі. У нього залишилися дружина і донька.