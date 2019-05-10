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На вулиці Донцова відреставрували старовинну браму

Вероніка Рой

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У будинку на вул. Донцова, 9 відреставрували металеву браму в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Загальна вартість реставрації металевої брами на вул. Донцова, 9 — 47,2 тис. грн, із них фінансова частка міста — 33 тис. грн, а частка мешканців — 14,1 тис. грн.

«Браму реставрував майстер-реставратор по металу Юрій Миколаїшин. Дякуємо майстру за якісно і гарно виконані роботи», — повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Фото: ЛМР

 

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