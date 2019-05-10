Минулої доби у зоні ООС поранили українського воїна

Минулої доби, 9 травня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піщевик; двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне; тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; зі стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі: з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил 9 травня одного окупанта було поранено.

Також наголошується, що від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил з боку противника не зафіксовано.