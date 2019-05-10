До Дня матері у Львові виплатять грошову допомогу

Із нагоди Дня матері управління соціального захисту Львівської міської ради виплатить одноразову матеріальну допомогу. Зокрема, грошову виплату отримають матері дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та неповнолітні матері-мешканки Львова. Також допомогу нададуть матерям і батькам загиблих бійців АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, зі слів Ігоря Кобрина, цьогоріч таку одноразову виплату отримають 94 матері у розмірі 700 грн. кожна. На ці потреби у міському бюджеті Львова передбачено 65, 8 тис. гривень.

«Також матеріальну допомогу виплатять матерям і батькам бійців АТО, які загинули, захищаючи кордони нашої Батьківщини, та Героїв Небесної Сотні. Батькам Героїв нададуть виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Цю допомогу, зазначу, отримають і батьки, і матері загиблих Героїв. Крім того, таку ж суму надамо й матерям і батькам, які не є мешканцями міста Львова, але їх діти були зареєстровані у Львові. Уже підготовлено розпорядження на виплату для 82-х матерів та батьків загиблих Героїв. Проте, станом на сьогодні, ще не усі батьки надали документи: тому ці виплати здійснюватимуться й надалі. Загалом у бюджеті Львова на ці потреби передбачено 410 тисяч гривень», – зазначив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

Із нагоди відзначення цього свята, також одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень отримає матір учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан.