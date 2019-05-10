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24-річного злодія-рецидивіста засудили до чотирьох років тюрми

Соломія Головіна

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24-річного раніше судимого за корисливі злочини мешканця Львова засудили до позбавлення волі на 4 роки 3 місяці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що злочини чоловік вчинив упродовж жовтня 2017 – квітня 2018 року.

Переважно, зловмисник проникав у підвальні приміщення та офіси приватних підприємств у Личаківському районі міста. Усього награбував на суму близько 22 тис. грн.

Відтак, вироком Личаківського районного суду Львова, з урахуванням позиції прокурора, зловмисника визнано винним за ч.2, ч.3  ст.185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки 3 місяці.

 

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