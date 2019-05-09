Українські військові моряки розпочали стажування на кораблі Королівських ВМС Великобританії

Відсьогодні, 9 травня, офіцери та контрактники національного військового флоту беруть участь у стажуванні на борту корабля гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 Королівських ВМС Великої Британії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міноборони України.

«Головна мета заходу полягає у вдосконаленні морської підготовки та ознайомленні з організацією корабельної служби Королівських ВМС Великої Британії. Разом зі мною стажуватимуться командир штурманської бойової частини середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» старший лейтенант Артур Колодка, старший комендор артилерійської бойової частини цього ж корабля матрос Іван Аніщенко та головний старшина дивізіону надводних кораблів мічман Павло Кучер», – розповів керівник робочої групи від ВМС ЗСУ, командир дивізіону надводних кораблів капітан 2 рангу Юрій Вицький.

Отож, протягом 5 днів перебування на борту іноземного корабля, наші моряки перетнуть Чорне море, отримають унікальну можливість пройти такі складні райони цивільного судноплавства як протоки Босфор та Дарданелли, подолають Мармурове та Єгейське моря. Опісля вони зайдуть до військово-морської бази НАТО «Суда-Бей», що на острові Крит (Грецька Республіка).

Українські військові моряки повністю поринуть у корабельне життя, але вже за стандартами НАТО. Спостерігатимуть за роботою британських моряків на головному командному пункті HMS ECHO під час тактичного маневрування, братимуть участь у тренуваннях в складі корабельних бойових розрахунків, працюватимуть на бойових постах, відпрацьовуватимуть елементи штурманського прокладання курсу корабля, виконуватимуть завдання при проходженні вузини й навігаційному орієтуванню за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

Стажування українських моряків проходить відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України і Збройних Сил України та на запрошення британської сторони.