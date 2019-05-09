У Парку культури відбудеться концерт з нагоди Дня Матері

У неділю, 12 травня, о 16:00 у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові відбудеться святковий концерт «Львів – мамі». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Мистецький маратон – концерт-перформанс за участю зірок академічної та естрадної сцени.

У концерті візьмуть участь Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під диригуванням Юрія Бервецького, Державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», диригент – Дмитро Кацал, акордеоніст Володимир Заборовський та гітарист Олег Ярема. Також виступатимуть солісти Людмила Осташ, Тетяна Вахновська, Василь Садовський, Назар Лозинський, Юрій Шевчук, Оксана Караїм і Дарія Кудрик

На відвідувачів очікує три години найкращих творів світової та вітчизняної музики в оригінальних, новочасних та концептуальних опрацюваннях. Три години музичного свята з нагоди Дня Матері.

Проект має на меті привернення уваги суспільства до життєвої ролі матері як берегині української родини і сімейних цінностей.

Вхід вільний.