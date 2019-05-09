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У Львові урок для старшокласників проведе відомий ведучий

Анастасія Мельник

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Цьогоріч до Дня Європи, 15 травня, усі українські школи зможуть взяти участь у відкритому онлайн-уроці “Європа починається з тебе”. Його проведе відомий український телеведучий Майкл Щур. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОН.

 

Зокрема, на уроці учням розповідатимуть про те, як впровадження європейських цінностей та стандартів впливає на якість життя в Україні.

Урок розпочнеться о 09:25.

Трансляція буде доступна за посиланням.

Зміст уроку розрахований на учнів 8-11 класів, однак долучитися до нього може кожен охочий. Школярі мають змогу заздалегідь поставити запитання Майклу Щуру через реєстраційну форму або надіславши лист на скриньку: values.ukraine@gmail.com

Найактивніших учнів і шкіл нагородять тематичними призами та подарунками від організаторів заходу – МОН, Мінінформполітики, Офісу Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, проекту ЄС «Association4U» та Google Україна.

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