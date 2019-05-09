У День перемоги над нацизмом порядок у Львові забезпечують близько 600 правоохоронців

Сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні львівські поліцейські забезпечують охорону правопорядку під час покладання квітів до військових меморіалів на Пагорбі Слави та Марсовому полі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«До охорони правопорядку на Львівщині залучено близько шестисот правоохоронців. Основну увагу, як і кожного року, ми приділяємо дотриманню публічного порядку, недопущенню провокацій та конфліктів під час покладання квітів до військових меморіалів на Пагорбі Слави та Марсовому полі у Львові», – розповів начальник ГУ Нацполіції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

За його словами, станом на 15 годину грубих порушень публічного порядку під час покладання квітів до військових меморіалів на Пагорбі Слави та Марсовому полі, а також під час інших заходів на території Львова та області не зафіксовано.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 9 травня, на території України зареєстровано 33 резонансні події, з них 13 повідомлень щодо використання «георгіївської стрічки».