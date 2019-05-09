Маленьких львів'ян запрошують долучитися до казкової гри на Фестивалі «Книгоманія»

У Львівському палаці мистецтв 17-19 травня відбудеться Дитячий форум – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Фестиваль дитячого читання “Книгоманія” – це одна з найбільших подій в Україні для розвитку та радості дітей і батьків. А також – це три дні читання, конкурсів, квестів, ігор, майстер-класів, наукових дослідів, спортивних розваг, подій для батьків та освітян.
Основна місія цьогорічного заходу – здобути суперсили, стати супергероєм та врятувати планету “Книгоманія” від екологічної катастрофи.
Учасниками цієї гри можуть стати діти від 6-ти років. Пройшовши завдання у будь-якому із восьми просторів Дитячого, вони здобувають відповідну суперсилу та стають рятівниками, героями та супергероями.
Гра-квест передбачає активності для дітей на 3-х просторах на планеті «Книгоманія»:
- Вода. На першому поверсі Палацу зануримось у підводний та морський світ.
- Земля. На другому поверсі Палацу мистецтв заглибимось у непрохідні джунглі.
- Повітря. На самому верхньому третьому поверсі наблизимось до птахів, гірських вершин та навіть хмар!
Щоб врятувати планету від екологічної катастрофи, потрібно взяти активну участь у заходах на всіх просторах, здобути корисні знання та навички, зібрати потрібні наліпки за виконані завдання:
4 наліпки необхідно, щоб стати «Рятівником планети» та отримати відповідний диплом,
6 наліпок потрібно для статусу та диплома «Герой планети»,
8 наліпок забезпечать статус «Супергерой планети», диплом супергероя та приємні бонусні атракції для власника цього статусу.
Оскільки книга стане в нагоді протягом усієї подорожі в будь-якому куточку планети, то і в Воді, і на Землі, і у Повітрі на наших відвідувачів чекають літературні заходи: зустрічі з авторами, ілюстраторами, дослідниками, майстерні і конкурси, презентації книг, читання та інші цікавинки. Крім того, на всіх юних рятівників планети «Книгоманія» чекають безліч різноманітних майстер-класів та випробовувань: спортивні, танцювальні, музичні, театральні, науково-пізнавальні та багато інших.⠀
Вартість вхідних квитків:
Для дітей:
1 день – 50 грн.
Всі дні – 100 грн.
Для дорослих:
1 день – 20 грн.
Всі дні – 50 грн
Безкоштовний вхід:
– Діти віком до 6 років
– Діти з багатодітних родин
– Діти з малозабезпечених родин
– Діти з інвалідністю
– Діти учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану
– Діти переселенців
– Вихованці дитячих будинків та інтернатів
– Діти-сироти, напівсироти
– Діти віком до 6 років
Всі заходи на території Дитячого форуму – безкоштовні.
Вхід на книжковий ярмарок, що буде розміщений на галереї – безкоштовний.
Детальна програма за посиланням.
Анастасія Мельник