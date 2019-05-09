ОСТАННІ НОВИНИ

Маленьких львів'ян запрошують долучитися до казкової гри на Фестивалі «Книгоманія»

Анастасія Мельник

|

У Львівському палаці мистецтв 17-19 травня відбудеться Дитячий форум – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Фестиваль дитячого читання “Книгоманія” – це одна з найбільших подій в Україні для розвитку та радості дітей і батьків. А також – це три дні читання, конкурсів, квестів, ігор, майстер-класів, наукових дослідів, спортивних розваг, подій для батьків та освітян.

Основна місія цьогорічного заходу – здобути суперсили, стати супергероєм та врятувати планету “Книгоманія” від екологічної катастрофи.

Учасниками цієї гри можуть стати діти від 6-ти років. Пройшовши завдання у будь-якому із восьми просторів Дитячого, вони здобувають відповідну суперсилу та стають рятівниками, героями та супергероями.

Гра-квест передбачає активності для дітей на 3-х просторах на планеті «Книгоманія»:

  • Вода. На першому поверсі Палацу зануримось у підводний та морський світ.
  • Земля. На другому поверсі Палацу мистецтв заглибимось у непрохідні джунглі.
  • Повітря. На самому верхньому третьому поверсі наблизимось до птахів, гірських вершин та навіть хмар!

Щоб врятувати планету від екологічної катастрофи, потрібно взяти активну участь у заходах на всіх просторах, здобути корисні знання та навички, зібрати потрібні наліпки за виконані завдання:

4 наліпки  необхідно, щоб стати «Рятівником планети» та отримати відповідний диплом,
6 наліпок  потрібно для статусу та диплома «Герой планети»,
8 наліпок забезпечать статус «Супергерой планети», диплом супергероя та приємні бонусні атракції для власника цього статусу.

Оскільки книга стане в нагоді протягом усієї подорожі в будь-якому куточку планети, то і в Воді, і на Землі, і у Повітрі на наших відвідувачів чекають літературні заходи: зустрічі з авторами, ілюстраторами, дослідниками, майстерні і конкурси, презентації книг, читання та інші цікавинки. Крім того, на всіх юних рятівників планети «Книгоманія» чекають безліч різноманітних майстер-класів та випробовувань: спортивні, танцювальні, музичні, театральні, науково-пізнавальні та багато інших.⠀

 

Вартість вхідних квитків:
Для дітей:
1 день – 50 грн.
Всі дні – 100 грн.
Для дорослих: 
1 день – 20 грн.
Всі дні – 50 грн

Безкоштовний вхід:
– Діти віком до 6 років
– Діти з багатодітних родин
– Діти з малозабезпечених родин
– Діти з інвалідністю
– Діти учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану
– Діти переселенців
– Вихованці дитячих будинків та інтернатів
– Діти-сироти, напівсироти
– Діти віком до 6 років

Всі заходи на території Дитячого форуму – безкоштовні.
Вхід на книжковий ярмарок, що буде розміщений на галереї – безкоштовний.

Детальна програма за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ
Володимир ВОВК
Гройсман змусив «Нафтогаз» знизити ціну на газ

З травня українці економитимуть на 300 гривень на тисячі кубометрів блакитного палива. Державним службовцям у спадок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...