Маленьких львів'ян запрошують долучитися до казкової гри на Фестивалі «Книгоманія»

У Львівському палаці мистецтв 17-19 травня відбудеться Дитячий форум – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Фестиваль дитячого читання “Книгоманія” – це одна з найбільших подій в Україні для розвитку та радості дітей і батьків. А також – це три дні читання, конкурсів, квестів, ігор, майстер-класів, наукових дослідів, спортивних розваг, подій для батьків та освітян.

Основна місія цьогорічного заходу – здобути суперсили, стати супергероєм та врятувати планету “Книгоманія” від екологічної катастрофи.

Учасниками цієї гри можуть стати діти від 6-ти років. Пройшовши завдання у будь-якому із восьми просторів Дитячого, вони здобувають відповідну суперсилу та стають рятівниками, героями та супергероями.

Гра-квест передбачає активності для дітей на 3-х просторах на планеті «Книгоманія»:

Вода. На першому поверсі Палацу зануримось у підводний та морський світ.

На першому поверсі Палацу зануримось у підводний та морський світ. Земля. На другому поверсі Палацу мистецтв заглибимось у непрохідні джунглі.

На другому поверсі Палацу мистецтв заглибимось у непрохідні джунглі. Повітря. На самому верхньому третьому поверсі наблизимось до птахів, гірських вершин та навіть хмар!

Щоб врятувати планету від екологічної катастрофи, потрібно взяти активну участь у заходах на всіх просторах, здобути корисні знання та навички, зібрати потрібні наліпки за виконані завдання:

4 наліпки необхідно, щоб стати «Рятівником планети» та отримати відповідний диплом,

6 наліпок потрібно для статусу та диплома «Герой планети»,

8 наліпок забезпечать статус «Супергерой планети», диплом супергероя та приємні бонусні атракції для власника цього статусу.

Оскільки книга стане в нагоді протягом усієї подорожі в будь-якому куточку планети, то і в Воді, і на Землі, і у Повітрі на наших відвідувачів чекають літературні заходи: зустрічі з авторами, ілюстраторами, дослідниками, майстерні і конкурси, презентації книг, читання та інші цікавинки. Крім того, на всіх юних рятівників планети «Книгоманія» чекають безліч різноманітних майстер-класів та випробовувань: спортивні, танцювальні, музичні, театральні, науково-пізнавальні та багато інших.⠀

Вартість вхідних квитків:

Для дітей:

1 день – 50 грн.

Всі дні – 100 грн.

Для дорослих:

1 день – 20 грн.

Всі дні – 50 грн

Безкоштовний вхід:

– Діти віком до 6 років

– Діти з багатодітних родин

– Діти з малозабезпечених родин

– Діти з інвалідністю

– Діти учасників АТО, учасників бойових дій і героїв Майдану

– Діти переселенців

– Вихованці дитячих будинків та інтернатів

– Діти-сироти, напівсироти

– Діти віком до 6 років

Всі заходи на території Дитячого форуму – безкоштовні.

Вхід на книжковий ярмарок, що буде розміщений на галереї – безкоштовний.

Детальна програма за посиланням.