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12 травня відбудеться Відкритий Кубок Львова з мотокросу

Анастасія Мельник

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У неділю, 12 травня, на мототреку Майорівка відбудеться Відкритий Кубок Львова з мотокросу 2019, передає Львівський портал.

 

За словами організатора заходу, участь у змаганнях візьмуть учасники не лише з України, а й з-за кордону.

«Попередньо своє «добро» на участь дали спортсмени зі Словаччини, Білорусі, Молдови, Словенії, Чехії та звісно ж з України», – повідомив головний організатор змагань, президент ГО мотоклуб «Зазір’я» Володимир Муха.

За його словами, цьогоріч відбудуться зміни у класах та вікових групах.

«Ми збільшили кількість класів, а серед ветеранів зробили дві вікові групі: клас ветеран-1 і клас ветеран-2.

Аматори також матимуть окремі свої заїзди. Вони виступатимуть у класах аматор mx1 і mx2.

Щодо професіоналів, то вони виступатимуть у категоріях  Open і mx2», – додав Володимир Муха.

Зазначимо, що початок заходу запланований 12 травня на 11 годину. Вхід – вільний.

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