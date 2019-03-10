Завтра на площі Ринок львів’яни спільно виконають гімн України

Завтра, 11 березня, о 13.30 год. на площі Ринок відбудеться масове урочисте виконання гімну України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цьогоріч виповнюється 154 роки з дня першого публічного виконання Державного Гімну України.

«Цей захід став для львів’ян уже традиційним і символічним, адже спільне виконання гімну засвідчує, що ми єдині у своїй любові до рідної країни. Слова, що лунають у гімні, покликані підносити дух народу в боротьбі за свободу та національну ідентичність українців. Державний гімн «Ще не вмерла України…» пройшов перевірку часом, історичними подіями, а сьогодні набув нових смислів через призму сучасних подій в Україні. Він супроводжує не тільки офіційні заходи, а з новим звучанням відлунює на Східному фронті, де триває російсько-українська війна. У словах гімну закладена незламна сила духу, яка ладна подолати усілякі перешкоди», — наголошує в.о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Петро Залуга.

Участь у заході візьмуть студентська та учнівська молодь міста, представники громадських організацій, міської влади, духовенства, та всі охочі містяни й гості Львова.

Довідка

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло Вербицький. Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі — під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

Статус Державного Гімну Незалежної України вірш Чубинського, покладений на музику Вербицького, отримав 15 січня 1992 року.