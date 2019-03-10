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Завтра депутати міськради Львова зберуться на сесію

Вероніка Рой

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Завтра, 11 березня, депутати міськради Львова зберуться на пленарне засідання, яке мало б відбутися у четвер, 7 березня. Про це інформує Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, початок пленарного засідання о 14 годині. Із порядком денним пленарного засідання можна ознайомитися тут. 

Нагадаємо, 7 березня, мало відбутись пленарне засідання Львівської міської ради, однак його раптово вирішили скасувати. Додамо, що ввечері 6 березня у приміщенні міської ради пікетували працівники комунальних стоматологічних поліклінік №3 та №5, які вимагали виплатити заборговану за півтора року зарплату. Зазначимо, що стоматологи ночували у Львівській міській раді та зайняли сесійну залу.

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