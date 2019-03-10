Вночі у Львові п’яний водій, позбавлений на 10 років прав, протаранив авто патрульних

Вночі у Львові нетверезий водій, позбавлений на 10 років прав, втікаючи, протаранив автомобіль патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Близько 1 години ночі патрульні отримали орієнтування від Pitbull Lviv про нетверезого водія, який сів в автомобіль Daewoo Lanos на Сихові біля ринку. Один з екіпажів побачив вказаний транспортний засіб на вулиці Хоткевича.

«Інспектори дали вказівку зупинитися, однак водій її проігнорував і почав втікати. Під час переслідування зі звуковим сигналом та проблисковими маячками синього та червоного кольорів, порушник заледве не спричинив кілька ДТП і попри це вперто продовжував втікати. Зрештою, в’їхав в автомобіль патрульної поліції, який стояв з увімкненими проблисковими маячками на вулиці Чукаріна», – розповідають про інцидент у патрульній поліції.

39-річного чоловіка в очевидному стані алкогольного сп’яніння затримали. Він відмовився від перевірки на вміст алкоголю в крові. Чоловік розповів, що це не його автомобіль. Сихівчанин ремонтував транспортний засіб у своєму гаражі і вирішив проїхатися. На нього склали протокол за скоєну ДТП, за не виконання вимог про зупинку, протокол за їзду в нетверезому стані вдруге за рік та винесли постанову за керування без документів.

Згодом також виявилося, що він вже позбавлений прав на 10 років Сихівським районним судом. Водієві загрожує кримінальна відповідальність за не виконання рішення суду, а це ст.382 ККУ, санкція якої передбачає або штраф, або позбавлення волі на строк до трьох років. Чоловіка супроводили у Сихівський відділ поліції для подальших процесуальних дій. Автомобіль забрали на арештмайданчик.