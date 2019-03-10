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Біля Новояворівська рятувальники гасять пожежу на сміттєзвалищі

Вероніка Рой

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Біля міста Новояворівськ, що на Львівщині, рятувальники гасять пожежу на сміттєзвалищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Згідно з повідомленням, 10 березня о 07:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ.

«Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі. Поблизу місця виникнення пожежі відсутнє джерело водопостачання. Найближче вододжерело розташоване на відстані близько 1 км. До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС

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