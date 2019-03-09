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Збірка Жадана потрапила в список рекомендованих книг від The New York Times

Вероніка Рой

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Збірка вибраних віршів культового українського поета та прозаїка Сергія Жадана потрапила до щорічного списку рекомендованих книг The New York Times Book Review. Йдеться про збірку «Те, чим ми живемо, заради чого вмираємо». Про це повідомляє 24 канал з посиланням на повідомлення перекладачки та режисерки Вірляни Ткач.

 

Збірку переклали Вірляна Ткач та Ванда Фіппс, а надрукували її у видавництві Yale University Press. Зазначимо, презентація книги відбудеться у Нью-Йорку, Філадельфії і Бостоні 9-14 квітня.

Вірляна Ткач також створила виставу «Тичина, Жадан і Собаки» на основі віршів зі збірки Тичини «Сім сонетів та октав».

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