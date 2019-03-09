ОСТАННІ НОВИНИ

Як Львівщина відзначатиме 205-у річницю від дня народження Тараса Шевченка. Програма заходів

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 9 березня, відзначають 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Відтак, у Львові та області організували чимало заходів для вшанування українського генія, передає Львівський портал.

 

О 12:00 год. біля пам’ятника Т. Шевченку відбудуться урочистості: покладання квітів та зачитування поезій. Окрім цього, львів’яни можуть стати свідками встановлення національного рекорду. Адже біля пам’ятника Шевченку приблизно 350 бандуристів з усієї області які одночасно виконають твори Шевченка. Бандуристи будуть дуже різними: від маленьких школярів до капели бандуристів «Карпати».

Також у Львівській опері звучатиме симфонія «Кантата» за мотивом повісті Тараса Шевченка «Кавказ».

9 березня у Львові перед входом в міську Ратушу (пл. Ринок, 1) відкриють виставку «Шевченко молодий». Портрети, які будуть представлені на виставці, розкажуть про яскраве й цікаве життя Тараса Шевченка, його історію успіху й боротьби.

Окрім цього, схожі заходи відбуватимуть і на території всієї Львівщини. У кожному населеному пункті області проведуть вечори, присвячені Тарасові Шевченку, покладання квітів, вшанування пам’яті. У Бузьку, 9 березня о 12:00, відкриють пам’ятник Шевченку, який був побудований 2018 року.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...