Як Львівщина відзначатиме 205-у річницю від дня народження Тараса Шевченка. Програма заходів

Сьогодні, 9 березня, відзначають 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Відтак, у Львові та області організували чимало заходів для вшанування українського генія, передає Львівський портал.

О 12:00 год. біля пам’ятника Т. Шевченку відбудуться урочистості: покладання квітів та зачитування поезій. Окрім цього, львів’яни можуть стати свідками встановлення національного рекорду. Адже біля пам’ятника Шевченку приблизно 350 бандуристів з усієї області які одночасно виконають твори Шевченка. Бандуристи будуть дуже різними: від маленьких школярів до капели бандуристів «Карпати».

Також у Львівській опері звучатиме симфонія «Кантата» за мотивом повісті Тараса Шевченка «Кавказ».

9 березня у Львові перед входом в міську Ратушу (пл. Ринок, 1) відкриють виставку «Шевченко молодий». Портрети, які будуть представлені на виставці, розкажуть про яскраве й цікаве життя Тараса Шевченка, його історію успіху й боротьби.

Окрім цього, схожі заходи відбуватимуть і на території всієї Львівщини. У кожному населеному пункті області проведуть вечори, присвячені Тарасові Шевченку, покладання квітів, вшанування пам’яті. У Бузьку, 9 березня о 12:00, відкриють пам’ятник Шевченку, який був побудований 2018 року.