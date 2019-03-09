У Мостиськах через спалювання сухої трави згоріла господарська будівля

У місті Мостиська, що на Львівщині, внаслідок спалювання сухої трави знищено господарську будівлю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 8 березня о 14:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Мостиська на вул. Рудниківська. Пожежа виникла в дерев’яній господарській будівлі. Як з’ясувалось по прибуттю вогнеборців до місця виклику, місцевий мешканець спалював на своїй присадибній ділянці суху траву. Вогонь швидко розповсюдився та перекинувся на сусідню земельну ділянку, де й зайнялась господарська будівля.

«О 15:30 пожежу локалізували, та о 16:13 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю повністю. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні ДСНС.