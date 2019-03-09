У «Грушеві» прикордонники затримали контрабандиста бурштину

У пункті пропуску «Грушів» прикордонники в автомобілі виявили 15 кілограмів контрабандного бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

«В пункт пропуску «Грушів», що на українсько-польському кордоні, прибув автомобіль «Альфа Ромео». Під час спільного огляду транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в автомобілі громадянина України каміння обробленого та необробленого бурштину. Контрабанду чоловік приховував у баку свого авто. Усього прикордонники виявили орієнтовно 15 кілограмів каміння», – йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонники